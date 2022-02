Beretta Familia Schio (68-76 i 65-55), Fenerbahçe (71-59), Basket Landes (71-80), Sopron (53-68) i VWB Arka Gdynia (80-70 i 65-78). En total, són set les victòries que l’Spar Girona ha aconseguit en una fase de grups que encara no ha donat per acabada, perquè el proper dimecres 23 de febrer rebrà el Landes a Fontajau. Però ja n’hi ha prou per haver establert un nou rècord. Mai fins ara, el club havia atrapat una xifra com aquesta a l’Eurolliga. No és que hi hagi participat massa, perquè tot just s’hi estrenava el 2015, però mica en mica hi ha anat fent passos endavant, tot guanyant-se el respecte d’altres clubs amb més pes i entitat. L’actual balanç és positiu (7-6) i és, passi el que passi en l’últim partit, el millor que l’Uni ha signat fins ara en aquest torneig. Sobrepassa el 6-8 de fa dues temporades, el que s’havia convertit, fins ara, en el sostre a superar.

Llavors, l’equip va ser capaç de guanyar cinc vegades a Fontajau i només un cop a fora, a la pista del Montpeller (45-57). L’equip francès era un dels rivals que compartien grup, amb l’Spar Girona i també el Fenerbahçe, Asvel, Schio, Kursk, Sopron i Gdynia. Molt similar a l’actual. Ara se sumen més victòries i la majoria d’elles (quatre) han sigut a domicili. «És un èxit». Així ho defineix Pere Puig, l’encara director esportiu del club. «Estem molt satisfets perquè hem establert el nostre rècord particular de victòries a l’Eurolliga i perquè també hem guanyat més partits que mai fora de casa en aquesta mateixa competició. Tots sabem com costa jugar lluny de Fontajau a Europa». Ara bé, tot no són pas flors i violes. «La llàstima és que ens ha tocat un grup massa igualat. En l’altre ja estaríem a la següent ronda i amb possibilitats de tenir una eliminatòria de quarts una mica més igualada». I és que l’escenari és el següent: si l’Uni guanya el Landes i Schio perd el seu partit amb el Fenerbahçe, les gironines s’enfilaran fins la quarta posició i avançaran ronda. Allà es trobarien, sí o sí, amb l’Ekaterinburg. El gran favorit i campió de l’Eurolliga en cinc ocasions. Si no se supera l’últim obstacle o Schio fa la feina, el destí està escrit: tocarà l’Eurocup. Hi ha dilema? «No ens passa pel cap perdre. L’altre dia, contra el Kursk, hi havia 3.600 persones a Fontajau i no tenim cap altra intenció que sortir a la pista i mirar de guanyar. És clar que l’Eurocup pot ser més atractiva i tenim un molt bon record de les eliminatòries. Però no ens passa pel cap ara mateix això». Després d’haver «patit bastant» per culpa dels contratemps en forma de lesió i de virus, però sempre «sabent competir», l’Spar Girona podria plantar-se als quarts de l’Eurolliga per segona temporada consecutiva, després d’estrenar-s’hi l’any passat. Arribar-hi seria un èxit però Puig té coll avall quin és el destí. «Ekaterinburg és impossible. No estem parlant d’anada i tornada, sinó d’un play-off a tres partits i les hauríem de guanyar dues vegades. És el millor equip del planeta, superior a conjunts de la WNBA». Un límit que, ara per ara, és inabastable a Girona. «Tenir la possibilitat d’estar entre les vuit millors del continent és un èxit molt gran per a nosaltres. Cada cop sentim més el respecte dels altres clubs i estem molt contents per això. Però fer un salt endavant és molt difícil, sobretot pel que fa l’economia». De moment, però, l’equip respon a la pista i va creixent. Any rere any.