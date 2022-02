Després de desvincular-se del Girona el maig de 2018 amb una gran festa de comiat en finalitzar el partit contra el València (0-1), Eloi Amagat no s’hauria imaginat mai que tornaria a jugar a Montilivi. Encara menys com a rival. «Va ser una sorpresa», assegura el gran capità mentre intenta gestionar uns «nervis» previs al partit que feia temps que no sentia per veterania. El migcampista gironí tornarà diumenge a l’estadi amb la samarreta de l’Olot per defensar el lideratge de la Tercera RFEF al derbi contra el filial blanc-i-vermell (12.30 h). «Intentaré no equivocar-me al túnel de vestidors i posar-me cap a la dreta», bromeja.

«Ho he estat pensant una mica, però intento no donar-li gaires voltes per gestionar les emocions. Segur que tindré nostàlgia i una mica d’enveja per no poder-ho disfrutar cada dos caps de setmana. Tinc molts records perquè és el camp on més hi he jugat i serà estrany fer-ho amb una samarreta diferent», diu. Eloi sent els colors del Girona com ningú, però fa anys que els porta al cor «com un aficionat més». Ja des del seu últim any al club (temporada 2017-18) en què va tenir un protagonisme escàs amb tot just 15 minuts: «El debut a Primera va ser apassionant i, alhora, un curs complicat perquè veia que era una realitat, que s’acabava el que mai voldria que s’acabés. Era llei de vida, però també un procés de preparar-me perquè hi havia un vincle sentimental molt gran amb el Girona. No va ser fàcil. Mai m’he sentit un jugador de Primera. Va ser emotiu debutar-hi, tot i que sobretot em quedo amb la rebuda. Segurament no tantes com jo, però l’afició en tenia moltes ganes. Vaig sentir-me molt valorat i estimat en aquell moment. El record segueix ben present, encara que hagin passat anys».

Arran d’aquella temporada, Eloi va convertir-se en l’únic futbolista de la història que ha jugat amb el Girona a Tercera, Segona B, Segona A i Primera. I, si res no canvia, seguirà sent-ho per molt de temps. «És un honor i un orgull que porto amb molta felicitat. A més, que coincideixi que és el meu club de tota la vida. És complicat que això passi, també en altres clubs perquè el futbol dona moltes voltes. Els jugadors no se solen quedar tant temps en un equip (Eloi s’hi va estar 9 temporades)», comenta. A Montilivi, Eloi hi ha viscut «decepcions fortes» encara que mirant-ho amb perspectiva es queda «amb els bons records» com el debut amb el primer equip, a Segona B, a l’estadi quan tenia 18 anys en un partit de Copa del Rei contra el Vila-real (2-1), que «va ser molt especial perquè vaig tenir la sort de marcar el gol de la victòria contra un Primera»; l’ascens a Primera; i «el meu comiat, sempre estaré agraït pels esforços que va fer el club per homenatjar-me aquell dia». Ara, però, tot això forma part del passat. Fa quatre temporades que el gironí és jugador de l’Olot i la seva prioritat és aconseguir l’ascens amb els de la Garrotxa. «L’any passat no van sortir les coses com esperàvem i va ser dur, però, malgrat el descens, el club ha mantingut l’estabilitat. Compleix sempre amb el que promet i mereix ser més amunt de Tercera. Me’n sento responsable. Des del primer dia van dir-nos que l’únic objectiu és pujar. Ho assumim. Estem en el millor moment de la temporada i hi confiem molt, des del respecte als rivals que no ens ho posen gens fàcil. Diumenge és un partit important. Guanyar el Girona B seria donar un cop important de cares al futur», explica.

A l’Olot, «un club molt familiar i amb uns ideals» que l’identifiquen, ha trobat el que tenia en aquella època al Girona: un equip amb jugadors arrelats. «Que coincidíssim tres jugadors formats a les categories inferiors del Girona (Eloi, Àlex Granell i Pere Pons) va ser especial i crec que va ser un dels motius per fer que la gent s’enganxés. Sobretot, la mainada perquè van poder creure en la possibilitat d’arribar a triomfar al club de la teva ciutat. No fa gaire l’afició del Girona era gent més gran, era impensable veure nens i nenes amb la samarreta pel carrer. Serà complicat repetir-ho, encara que des de la base s’està fent una feina boníssima i és el futur del club», apunta. Eloi afegeix que «en el seu moment tant l’Àlex, com en Pere, com jo, vam haver de marxar i quan parlem estem d’acord que ens n’anàvem a contracor amb el convenciment de fer les coses bé per tornar algun dia». «L’objectiu sempre era tornar a casa», afirma. Precisament, van ser Granell i el de Sant Martí Vell els qui li van recomanar fitxar per l’Olot després de passar uns mesos als Estats Units com a jugador del New York City: «Sempre me n’havien parlat meravelles de l’Olot». Aquest cop serà contra el filial, però Eloi ja s’havia enfrontat al primer equip del Girona a l’estadi amb el Gavà el 2006, on estava cedit. «Serà un partit especial», admet.