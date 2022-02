El murcià Alejandro Valverde serà el capità del Movistar Team en la propera edició de la Volta Ciclista a Catalunya, que es disputarà entre el 21 i el 27 del mes de març, segons van informar ahir els organitzadors de la prova. L’equip va confirmar a l’organització la presència del tres vegades vencedor de la carrera els anys 2009, 2017 i 2018, que estarà acompanyat al capdavant de l’equip pel colombià Iván Sosa.

En la temporada del seu comiat com a ciclista professional, l’excampió del món estarà present de nou per les carreteres catalanes en la 101a edició d’una prova en la que sempre ha estat protagonista. A més de les tres victòries que acumula en la classificació general, Valverde és el setè corredor amb més triomfs parcials de la història de la Volta amb 9 etapes. Serà la seva dotzena participació de Valverde en aquesta cursa, on arribarà en un gran moment de forma tal com ha demostrat amb la victòria al Challenge de Mallorca.