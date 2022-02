L’arribada de Marc Gasol a primers de desembre va revifar, i de quina manera, un Bàsquet Girona que flirtejava massa alegrement amb la zona de perill. Però després de tres triomfs seguits va arribar una derrota, segurament lògica, a la pista de l’Estudiantes, i una lesió inesperada del pivot i president, que va acabar deixant l’equip orfe de líder, i ho va pagar amb derrotes clares a Lleida i a casa amb l’Alacant. Al Prat, dimarts, es va guanyar tot i estar a punt de dilapidar 22 punts d’avantatge. Demà hi torna a haver partit a Girona (18h) contra el TAU Castelló, i els dos capitans, Albert Sàbat i Gerard Sevillano, van fer ahir una crida per rebre el màxim suport d’una afició que per moments s’ha tornat a refredar. Si Marc Gasol reapareixerà o no demà, segueix estant a l’aire.

«Veure Fontajau ple és una passada i volem tornar a engrescar l’afició», van subratllar els dos jugadors del Bàsquet Girona. El club ha engegat una campanya a les xarxes amb el lema «Ara més que mai!» i tant Sàbat com Sevillano posen en valor l’efecte de tenir el pavelló a vessar. «Ho donarem tot contra el TAU Castelló, que porta un vell conegut com Davis Rozitis, es veurà un bon partit», va afegir Albert Sàbat. El base considera que ara no és moment de mirar la classificació ni fer gaires números «perquè amb els duels ajornats no és del tot real, ens hem de centrar en nosaltres, guanyar partits, i quan en quedin quatre o cinc pel final ja veurem a què podem aspirar». Tant Sàbat com Sevillano creuen que l’equip és competitiu també sense Gasol. «En Marc ens dona consistència tant a davant com a darrere. Al Prat vam millorar, sobretot a la primera part, i fent una bona defensa vam poder córrer. A la segona meitat, tot i la davallada que vam tenir, no vam abaixar els braços i vam guanyar, i això pot ser un punt d’inflexió perquè vam demostrar que no ens rendim», van asseverar. Sevillano també va recordar que «en un període curt de temps hem patit molts canvis. Va arribar en Marc, va marxar Cosialls per l’entrada de Fjellerup, ens hem aturat per la Covid... el que està clar és que ni abans érem tant bons, ni ara tant dolents, i el que volem és engrescar l’afició»