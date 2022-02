Després de deixar la banqueta del Figueres, Javi Salamero torna a posar-se al capdavant d'un equip convertint-se en l'entrenador del Farners. Després que el club, que milita a Segona Catalana, comuniqués la desvinculació del tècnic Òscar Prieto, ha confiat en Salamero per dirigir l'equip fins a final de temporada. Ha sigut entrenador del Girona, el Sabadell, el Nàstic i el Palamós, entre d'altres.

"Quan em demanen ajuda els amics mai he tingut un NO per resposta. Torno a on més a gust m'he sentit com entrenador. Espero estar a l'alçada. Gràcies, Farners", ha explicat Salamero.

El Farners arrossegava una dinàmica de dues derrotes consecutives i és setè amb 21 punts.