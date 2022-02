Adel Mechaal ha volat a l'NB Indoor Grand Prix que s'ha celebrat a Staten Island, a Nova York, i en la prova dels 3.000 metres ha superat el rècord d'Europa. L'atleta palamosí ha marcat un temps de 7:30.82 i ha deixat en un no-res l'anterior plusmarca continental, que estava en poder de Sergio Sánchez, qui va fer 7:32.41 l'any 2010.

Mechal, que ha guanyat la prova per davant del britànic Andrew Butchart (7:37.42) i de l'atleta de Guatemala Luis Grijalva (7:37.42), ha realitzat els últims 1.000 metres en només 2:25.

També ha corregut Esther Guerrero, en aquest cas en el 1.500 i ho ha fet amb un temps de 4:11.87 per guanyar la seva prova, superant en la línia d'arribada a Heather Maclean i Nikki Hiltz, amb uns temps de 3:12.29 i 4:12.32, respectivament. La banyolina no ha necessitat rebaixar la seva millor marca del curs per imposar-se i, a més, ja té assegurat el bitllet pel Mundial d'atletisme de pista coberta que se celebrarà a Belgrat el mes vinent.