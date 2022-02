Havien passat 50 dies des de l’última compareixença del Barça al Camp Nou i dues setmanes des de l’últim partit de Lliga, i semblava que havia passat un segle. El Barça que avui reapareixia no era el mateix que va superar l’Elx en el minut 85 plorant ni el que va vèncer l’Alabès agonitzant en el 87.

En el primer temps ja guanyava per 3-1 a l’Atlètic i només arrencar el segon acte ha marcat el quart. El marcador certificava una metamorfosi no per esperada menys sorprenent per les conegudes penúries golejadores locals i la proverbial fiabilitat defensiva blanc-i-vermella.

Els gols no ho han dit tot. Han parlat de l’excel·lent índex d’encert en la rematada, sobre tot blaugrana, i han premiat l’excel·lent prestació del Barça promès per Xavi amb un joc ràpid i vibrant, passades amb sentit i moviments estudiats. Han tornat els càntics, les ovacions, els noms corejats i el crit d’independència del minut 17.

Tornada al passat

Una tornada al passat del millor Barça, simbolitzat per Dani Alves, que ha marcat un gol, ha donat la passada del golàs d’Alba i ha intervingut en el d’Araujo. També ha marcat un davanter, que no sigui dit: el més petit del camp, Gavi. Com els antics Barça-Atlètic plens de gols. Abans, tot sigui dit, de l’arribada de Diego Simeone, que ha desafiat Xavi i ha sortit afaitat, sense guanyar tampoc en la seva quinzena visita.

L’estil ha golejat el pragmatisme en un duel volcànic, jugat al límit per la situació dels equips i sense que es perdessin del tot els tics que han manifestat. Al Barça li ha entrat la tremolor amb el 4-2, que s'ha accentuat amb l’expulsió d’Alves, havent perdut ja el control de la pilota i el partit, i l’Atlètic ha continuat lluitant com exigeix el seu entrenador encara que tenia tres gols en contra. Luis Suárez ha posat la por al cos a l’Estadi, que l'ha aplaudit en el seu retorn. Ell també ha vist el Barça que coneixia.

FITXA DEL PARTIT

Barcelona. Ter Stegen (6); Alves (8), Araujo (5), Piqué (6), Alba (8); Pedri (7); Busquets (6), F. De Jong (6); Adama (7), Ferran (6), Gavi (8).

Tècnic: Xavi Hernández (7). Canvis: Aubameyang (5) per Adama (m. 61); Nico (6) per Pedri (m. 65); Dest (5) per Gavi (m. 70).

Atlètic: Oblak (3); Vrsaljko (3), Savic (4), Giménez (5), Hermoso (4); Carrasco (7), De Paul (6), Koke (6), Lemar(7); Luis Suárez (7), Joao Félix (6).

Tècnic: Diego Simeone (7).

Canvis: Wass (6) per Vrsaljko (m. 46); Reinildo (5) per Hermoso (m. 55); Cunha (4) per Lemar (m. 55); Correa (6) per Joao Félix (m. 55); Herrera (s. q.) per Koke (m. 75).

Gols: 0-1 (m. 8), Carrasco; 1-1 (m. 10), Alba; 2-1 (m. 21), Gavi. 3-1 (m. 42), Araujo. 4-1 (m. 48), Alves. 4-2 (m. 58), Luis Suárez.

Àrbitre: Gil Manzano (4), extremeny.

Targetes: Alba (m. 51), F. de Jong (m. 72), Xavi (m. 82), Wass (m. 89).

Targetes vermelles: Alves (m. 68), Òscar Hernández (m. 79).

Estadi: Camp Nou.

Espectadors: 74.221.