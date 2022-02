El GEIEG va sumar ahir la tercera victòria consecutiva a la Lliga després de desfer-se a casa (61-49) del Sant Adrià en un duel que va significar el retorn de l’ex de l’Uni, Núria Martínez a Girona. «M’ha costat molt, però és el moment d’encarar nous projectes i diferents objectius», va dir Núria Martínez el dia que va posar fi a la seva aventura al bàsquet professional ara fa un any i mig. La seva darrera parada en el seu camí esportiu va ser l’Spar Uni Girona on hi romandre un total de tres temporades.Això no obstant, la de Vilassar de Mar, va tornar a trepitjar un parquet un any després del seu adeu. La base de 37 es va comprometre amb el Sant Andrià, el conjunt que ahir visitava el Lluís Bachs del barri de Sant Narcís per enfrontar-se al GEIEG. El seu nom estava inclòs en el cinc inicial de les barcelonines essent la base titular per acabar convertint-se en la jugadora que més minuts hi va disputar. Tanmateix, de poc va servir; ahir es va veure un GEIEG molt sòlid que va demostrar perquè ocupa una de les primeres posicions de la Lliga essent capaç de guanyar tots els quarts.Sense ser molt superiors, les jugadores entrenades per Bernat Vivola van saber fer bé la feina: al primer quart ja dominaven el marcador amb el 15-12. Un punt més (13) és el que va rebre el GEIEG al segon període, però van estar millor en tasques ofensives: els 17 punts encistellats en són la mostra. A la segona meitat la igualtat no s’esvairia i el tercer quart va acabar amb un parcial de 17-15 fent, si fa no fa, més ampli el marcador (49-40). Tot i els nou punts d’avantatge, el Sant Adrià no va ser capaç de remuntar. De fet, el GEIEG va tancar el darrer quart amb un període de 61-49, per acabar vencent, sumar la tercera victòria seguida a Lliga i posar-se amb un balanç d’allò més favorable ,11-4.