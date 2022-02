Després de deixar la banqueta del Figueres la temporada passada, Javi Salamero torna a posar-se al capdavant d’un equip convertint-se en l’entrenador del Farners. El club selvatà, que milita a Segona Catalana, va comunicar la desvinculació del tècnic Òscar Prieto, i confiar en Salamero per dirigir l’equip fins a final de temporada.

«Quan em demanen ajuda els amics mai he tingut un no per resposta. Torno a on més a gust m’he sentit com entrenador. Espero estar a l’altura. Gràcies, Farners», va dir el nou entrenador del Farners, Javi Salamero, a Twitter quan es va fer públic l’anunci del seu retorn a Santa Coloma, on ja havia entrenat fa uns anys.

Amb això, Salamero agafa les regnes d’un equip que només ha sumat quatre punts dels darrers vint-i-un en el subgrup 1 de Segona Catalana on ara mateix ocupen la sisena posició amb 21 punts. Aquesta serà la vuitena aventura a les banquetes després del seu pas per la FE Figueres, Girona, Nàstic, Sabadell, Llagostera B, Palamós i UE Figueres.