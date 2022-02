L’Olot es fa més líder amb la victòria d’aquest migdia en el derbi a Montilivi (0-1). Els d’Albert Carbó s’han imposat al Girona B gràcies a un solitari gol de Sergi Arranz a l’inici de la segona part. Mentre que els d’Axel Vizuete no han aconseguit materialitzar les seves ocasions, desaprofitant així l’oportunitat de situar-se colíders de Tercera RFEF. L'actuació de Batalla per aturar un penal a Richmon a l'últim minut ha estat decisiva.

La primera part ha estat molt igualada, sense un dominador clar. L’Olot ha gaudit de l’ocasió més clara amb un xut creuat de Xumetra que s’ha estavellat al pal (min. 5). Per la seva part, els de Vizuete han vist com un Batalla atrapava un xut de Joel Roca i un cacau d’Àlex Sala sortia per damunt del travesser. El partit s’ha posat més interessant només començar el segon temps, després que Arranz avancés els garrotxins amb un gol des de dins l’àrea (min. 47). Kilian ha tingut el segon, que ha sortit desviat a córner. També ha pogut posar l’empat el filial del Girona, però Batalla ha escapçat la pilota abans que Dawda pogués rematar-la. El Girona B ha reclamat un possible penal als últims minuts per una caiguda de Richmon dins l'àrea. Tot seguit, l'àrbitre ha assenyalat la pena màxima. Batalla ha aturat el xut de Richmon.