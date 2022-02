El Sarrià ha perdut aquest migdia a la pista de l'Alacant (28-23) després de fer un gran partit durant 50 minuts. Els de Josep Espar han arribat a dominar de quatre gols en alguns moments, però en els últims 10 minuts se'ls ha acabat l'energia.

El conjunt gironí ha fet molt bon treball defensiu i les aturades d'Antonio Moreno han fet que l'equip portés la iniciativa durant molts moments del partit. Fins i tot, han arribat a dominar de quatre gols (16-20) quan s'havien jugat 11 minuts de la represa i semblava que podrien aconseguir la victòria. Tot ha canviat, però, en el tram final, quan la manca d'efectius davant un equip que aspira a pujar de categoria els ha condemnat. L'Alacant ha acabat el partit com un tro, s'ha posat per davant per primera vegada amb el 23-22 i al final no ha donat opcions al Sarrià.