El Manchester City de Pep Guardiola va passar a vuitens de final de la FA Cup després de desfer-se del Fulham de la League One a casa per un contundent 4-1. No obstant el resultat, els homes de Guardiola es van veure sorpresos amb el gol al minut 4 del visitant Carvalho. Gündogan, Stones i Mahrez per partida doble van certificar la remuntada. Qui també va aconseguir el passi va ser Frank Lampard que es va estrenar amb triomf a la banqueta de l’Everton després de superar 4-1, també, el Brentford.