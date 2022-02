13 de novembre de l’any passat. El Sarrià havia capgirat un 26-31 advers contra l’Alacant i anava embalat cap a la victòria (33-32). Tot es va frenar, però, quan una picabaralla entre els dos equips quan un jugador alacantí es va intercanviar unes paraules amb un aficionat de la UES. El partit es va aturar 30 minuts i amb el temps que faltava l’Alacant va capgirar el marcador per emportar-se la victòria (33-34).

Han passat gairebé tres mesos de tot això, però el Sarrià encara arrossega la sanció pels incidents -dimecres encara jugarà sense públic contra l’Eivissa-. Així que, més enllà del resultat, el conjunt dirigit per Josep Espar intentarà treure’s l’espina clavada d’aquell dia en el partit d’aquest migdia a la pista de l’Alacant (12h.). De fet, el resultat poc importarà de cara a la classificació final, ja que els gironins ja estan condemnats a jugar la fase per la permanència, mentre que els alacantins, si res no és tòrcer, jugaran la fase d’ascens. Tanmateix, pel Sarrià és un partit per agafar confiança de cara la segona fase i, sobretot, treure’s aclarir els comptes pendents de fa tres mesos.