El Sol Gironès Bisbal es va emportar el derbi gironí de la Lliga EBA després de guanyar al Bàsquet Girona B (57-51) en un partit on, clarament, es van imposar les defenses i la manca d’encert i això es pot veure, sobretot, en el curt marcador després de disputar-se els primers vint minuts de joc (21-20). D’aquesta manera, el conjunt bisbalenc es va venjar del 84-71 del partit anada a favor del filial gironí.

Semblava que el conjunt dirigit per Cesc Senpau dominava clarament el partit després del descans. En els dos primers períodes, el marcador havia estat força igualat, però els locals van sortir més endollats en el tercer quart. De fet, van arribar a tenir un avantatge de 14 punts (42-38) quan s’havien jugat cinc minuts i mig de la represa. Però l’equip entrenat per Marc Serra no es va voler rendir i no va voler posar les coses fàcils als bisbalencs. Fins i tot, van arribar a liderar el marcador amb el 45-47 en l’equador de l’últim període. Potser perquè els visitants s’havien esforçat molt en retallar la diferència, o potser perquè el Bisbal va estar més encertat al final, però un parcial de 12-4 en els últims cinc minuts van donar la victòria al Sol Gironès Bisbal que, així, encadena el seu quart triomf consecutiu.