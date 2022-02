Antagònics en la seva visió del futbol, contraposats en els seus estils, Xavi Hernández i Diego Simeone s’enfronten per primera vegada com entrenadors al Camp Nou, al capdavant del Barcelona i l’Atlètic de Madrid, respectivament. Són dos equips ferits en aquesta Lliga, allunyats de la dimensió que se’ls pressuposava aquesta temporada, aliens a la lluita pel títol, reforçats al mercat d’hivern, sobretot els blaugranes, i amb una quarta plaça en joc.

La prioritat defensiva, amb els matisos que li ha anat afegint Simeone amb el pas dels anys, contra l’esperit ofensiu de Xavi; l’espai o la pilota com a principi de tot el que passa en el joc; la posició contra la possessió... Xavi va ser un símbol com a jugador d’una idea invariablement ofensiva admirada anys i anys, que ho va guanyar tot i que ningú va fer tan palès com el Barça que ell va liderar al costat de Guardiola, Messi, Iniesta o Busquets i la selecció; Simeone va ser, és i serà sempre la referència com a entrenador d’un altre futbol diferent, que va fer de la defensa i la tàctica una destresa irrebatible, que va optar per la verticalitat en atac i que també va aconseguir desbordar les expectatives, com ser l’únic campió de la Lliga per sobre dels blaugranes i el Reial Madrid en les últimes disset temporades, encara que el seu moment ara sigui diferent.

Simeone repta Xavi. El tècnic que més anys encadena ara a la Lliga sense moure’s de la banqueta (10 cursos) contra el nou entrenador que ha arribat per recompondre el Barça i el seu estil de possessió i pressió. «Ara, a tractar de demostrar-ho dins de l’entrenador que és, que segurament sigui molt bo», va instar-lo ahir el Cholo.

El Barça reprèn la Lliga amb quatre cares noves: Ferran Torres, Dani Alves, Adama Traoré i Pierre-Emerick Aubameyang, les seves incorporacions en aquest mercat d’hivern, les dues últimes encara pendents del debut. Podrien estrenar-se avui al Camp Nou. Aquesta vegada podran fer-ho, a més, recuperant el cent per cent d’aforament. Xavi va explicar que el club ha decidit que «Dembélé formi part de la plantilla» després d’entrar en la convocatòria per a enfrontar-se a l’Atlètic. «No ens podem disparar un tir al peu. Ousmane ens pot ajudar. Ha estat un bon professional tant quan ha jugat com quan no ha anat convocat. L’utilitzarem quan jo ho cregui convenient», va dir.