«Moltes pedres en el camí, però la il·lusió i la fe mai s’ha perdut. El somni sempre va ser més gran que tot plegat. Gràcies als que esteu amb mi i m’heu donat suport sempre. I als que no, també perquè m’heu fet encara més forta. Seguim...». Paraula per paraula, és el breu escrit que Paula Badosa va penjar ahir al seu compte oficial de Twitter a mig matí. Ho acompanyava amb una imatge prou significativa. Una captura de la pàgina de la WTA per corroborar que la tennista de Begur no fa altra cosa que superar-se setmana rere setmana: ja és la cinquena del món, la posició més alta que ha atrapat mai i quan només té 24 anys.

Muchas piedras en el camino, pero la ilusión y la fe nunca se perdió. El sueño siempre fue más grande que todo. Gracias a los que me apoyáis y habéis apoyado siempre❤️.

Y a los que no, también porque me habéis hecho aún más fuerte🙃.



Seguimos…💪#top5 pic.twitter.com/8cUR7W4X8u — Paula Badosa (@paulabadosa) 7 de febrero de 2022 Tot i no jugar els últims dies, amb la seva aventura més recent a l’Open d’Austràlia, on va arribar més lluny que mai, Badosa compta amb 4.429 punts i és cinquena, ben a prop de la txeca Karolina Pliskova, que en té 4.452 per ocupar el quart lloc. El rànquing el lidera l’australiana Ashleigh Barty, que acumula 114 setmanes al capdavant de la classificació. Té més de 2.500 punts d’avantatge respecte Aryna Sabalenka, que és segona. Aquest podi particular el completa la txeca Barbora Krejcikova, que en suma 5.533. Badosa destaca la fita a les xarxes socials i aprofita per llançar un dard enverinat als seus detractors Aquest escenari converteix Badosa en la gironina que més amunt ha arribat mai a la classificació de la WTA. El mateix sostre que, en categoria masculina, va atrapar Tommy Robredo, també de la demarcació, fa un grapat d’anys. Encara en actiu, però ben lluny del seu millor moment, el tennista va ser també cinquè, però el 2006, quan va apuntar-se el Masters d’Hamburg, derrotant en la final el txec Radek Stepanek. Amb 39 anys continua en actiu però ara és el 362è del món. Una altra història.