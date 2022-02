Quan tens pots efectius, la benzina dura el que dura. El Sarrià va posar contra les cordes a un dels millors equips del grup, l’Alacant, però l’energia es va acabar quan faltaven vint minuts i va acabar ensopegant clarament per 28-22.

El conjunt gironí es presentava a terres alacantines, de nou, amb moltes baixes. Josep Espar comptava ahir amb tretze jugadors, tres dels quals eren porters, i això va fer que la rotació fos curta. I això va perjudicar molt als taurons blaus, que van estar a punt de sorprendre a un puntal de la competició. I és que les coses se’ls van posar de cara des del principi gràcies a la bona defensa i les intervencions d’Antonio Moreno (2-6). Tot això, feia pensar que seria el dia de la UES, en un partit que els anava més l’orgull que una altra cosa perquè els dos equips jugaran en grups diferents en la pròxima fase i, per tant, els resultats entre els dos no s’arrossegaran. El Sarrià buscava treure’s l’espina del partit d’anada, que va acabar amb una picabaralla i el partit aturat durant mitja hora, cosa que els va refredar i, finalment, van acabar perdent. Però a part d’aquesta venjança, també volia trobar una dosi de confiança de cara a la segona fase, on competirà en el grup per la permanència.

I semblava que ho aconseguirien quan en els onze minuts de la represa guanyaven per quatre gols (16-20). Llavors, però, es va acabar l’energia de cop. L’Alacant, amb el gironí Dídac Villar autor de sis dianes, es va posar per primera vegada per davant amb el 23-22. Faltaven encara 10 minuts, on podia passar de tot, però la UES ja no tenia forces per res i va acabar perdent un partit que havia controlat molt bé, fins que se li va acabar la benzina.