Pas de gegant del Reial Madrid per consolidar-se al capdavant de la classificació i agafar una mica més de distància respecte el seu immediat perseguidor, un Sevilla que aquest cap de setmana punxava i no passava de l’empat amb l’Osasuna. Per tant, la victòria dels blancs, encara que fos per la mínima i suant de valent contra el Granada al Bernabéu, els deixa amb sis punts d’avantatge, un coixí força considerable encara que no pas definitiu en la pugna pel títol de Lliga.

Més possessió pel Madrid però les mateixes arribades d’un i altre equip dibuixaven un primer temps força equilibrat. Passaven els minuts i quedava ben clar que el primer que marqués ho tindria força encarat i aquest va ser l’equip de casa gràcies a un cacau llunyà amb l’esquerra de Marco Asenso, impossible pel porter Maximiano. El gol va ser molt celebrat pel jugador i també pel Bernabéu. Es van topar tots dos protagonistes de nou només uns minuts després, però aquest cop el porter va signar una gran aturada per evitar el segon. El marcador, tot i els intents visitants, ja no es va moure.