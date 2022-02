L’Espanyol visita aquesta nit San Mamés per enfrontar-se a un Athletic Club eufòric i que va de classificar-se per les semifinals de la Copa del Rei després d’eliminar dimecres al Reial Madrid (1-0). Els pericos voldran aprofitar la ressaca copera del conjunt basc per aconseguir una nova victòria després de sumar quatre punts dels últims 15 en joc. Yangel Herrera torna a una convocatòria de Vicente Moreno, on no hi són Calero ni Keidi Bare, que s’uneixen a la baixa del sancionat Raúl de Tomás.