Les necessitats dels dos equips eren evidents. Cadascú tenia els seus interessos i finalment la balança va decantar-se cap al costat visitant en un escenari immillorable, Montilivi, on l’experiència va ser un factor a tenir en compte. L’Olot va fer-se ahir més líder de Tercera RFEF amb una victòria per la mínima (0-1) a l’estadi del Girona, que excepcionalment va obrir les seves portes al filial per al derbi gironí de la jornada. Un solitari gol de Sergi Arranz i una mà salvadora d’Albert Batalla per aturar un penal a Sarkodie Richmon van donar els tres punts als d’Albert Carbó per liderar en solitari amb 41 punts i, de retruc, deixar els gironins sense l’oportunitat de situar-se colíders. En conseqüència, els d’Axel Vizuete baixen al quart lloc encadenant dues derrotes consecutives i allunyant-se sis punts dels garrotxins amb 35.

Feia l’efecte que es repetiria el guió del partit de la primera volta al municipal d’Olot (0-0) i així va ser. Els dos conjunts volien fer-se amb el control del partit, sense aconseguir que ningú generés veritable perill. El més clar va provocar-lo Xumetra quan tot just havien passat els primers cinc minuts amb un xut creuat que va estavellar-se a la fusta després de rebre una passada de Ferrón. El Girona B va respondre amb un cacau des de la frontal que va sortir per damunt del travesser. També ho va provar Joel Roca amb un tret que no va causar problemes a Batalla. Veient que el joc es concentrava al mig del camp, l’Olot intentava sortir ràpid al contracop per intentar sorprendre. Però res. Els de Vizuete van fer un gran treball defensiu liderat per Biel, Loïc i Monjonell. El central vallesà va tallar Xumetra quan ja olorava la porteria en ser habilitat per Eloi. El gironí va centrar una falta a la frontal, però la pilota va marxar desviada. Per l’altra banda, Pau Víctor va tenir-ne dues. Primer no va poder controlar bé una bona assistència de Sulei a dins l’àrea i després va enviar una fuetada a fora.

Al pas pels vestidors els dos tècnics van coincidir amb que calia fer un pas endavant als metres finals. Ho va aplicar primer el Girona B amb un xut de Joel Roca arran d’una recuperació a la frontal, però que no va acabar a bon port. Sí que ho va fer el d’Arranz, especialista en la matèria. El figuerenc va avançar l’Olot al minut 47 després de rebre una centrada de Xumetra que va empènyer al fons de la xarxa. Amb sang freda, com s’ha de fer en aquestes situacions.

El gol d’Arranz va posar emoció al derbi, obligant als gironins a buscar la reacció costés el que costés. Un dels més insistents va ser Artero. La veritat és que Vizuete va agrair disposar de nou del desequilibri i atreviment del bisbalenc, que s’havia perdut els anteriors partits per jugar amb el primer equip. Artero va apropar-se a la porteria de Batalla, però no va poder rematar la feina a causa de la nosa que li feien Ayala i Carles Mas. El tècnic blanc-i-vermell va apostar per un equip més ofensiu amb els canvis fent entrar Dawda i Unai per Mateo i Sergi Benítez. A partir d’aquí, l’empat podria haver arribat així com el segon per als de Carbó. Batalla va frustrar una ocasió de Pau Víctor i una altra de Dawda i tot seguit Kilian va quedar-se a prop de marcar després de rebre una passada llarga des de la frontal.

Quan sí que es podria haver mogut el marcador, però, va ser als últims minuts del duel. Després que l’àrbitre no assenyalés un possible penal a favor dels gironins per una caiguda de Richmon a l’àrea en contacte amb un defensa, va xiular la pena màxima en la següent acció. El propi Richmon va ser l’encarregat de xutar des dels onze metres amb la mala sort que Batalla va atrapar la pilota per establir la victòria garrotxina.