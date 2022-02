El Peralada va ser capaç d’esgarrapar un punt al camp del Guineueta gràcies al gol de Juvi a la segona meitat. Tot i el reguitzell de baixes amb què comptava Héctor Simón, que només va poder comptar amb setze jugadors, l’exjugador del Llagostera va igualar el gol dels locals obra d’Íker després de culminar una jugada a pilota aturada a la primera meitat.

Problemes ahir per a Héctor Simón a l’hora de confeccionar la convocatòria per visitar el camp del Guineueta. L’entrenador dels xampanyers només podia comptar amb 16 jugadors per la gran quantitat de baixes que acumula l’equip en les darreres jornades, la més recent la de Lluís Micaló que podria estar apartat de la gespa durant tres setmanes.

Durant els primers minuts de partit semblava que el Peralada fos l’equip que ocupava les posicions de perill a la classificació. Es va veure una Guineueta millor i a la tercera ocasió va veure porta amb un gol d’Íker després d’un servei de cantonada. El millor dels xampanyers durant els primers quaranta-cinc minuts va ser un Youssef participatiu en fins a tres jugades ofensives. Això no obstant, l’ex del Llagostera no va veure porta.

A la represa el Peralada es va despertar: a la primera que va tenir, Juvi va veure porta; i pocs minuts després el podria haver emulat Casanova si el seu xut no s’hagues estavellat contra el pal. Aquesta va ser la darrera ocasió d’un duel que va acabar amb un empat que permet al Peralada continuar cinquè amb 34 punts.