El director general del FC Barcelona, Ferran Reverter, ha presentat la dimissió "per raons personals i familiars", segons ha informat aquest dimarts l'entitat blaugrana.

Reverter, nomenat oficialment CEO del Barça el passat 1 de juliol del 2021, romandrà en el càrrec fins que el club nomeni un altre director executiu que el substitueixi.

En amb prou feines vuit mesos, Reverter ha hagut de fer front a la reestructuració del deute, l'aprovació per part dels socis compromissaris de l'Espai Barça i la reducció de la massa salarial de la plantilla, entre d'altres qüestions.

Una breu però intensa etapa que qualifica "d'apassionant" en un comunicat en el qual assegura que la seva renúncia es deu a motius personals.

"He posat un gran esforç i dedicació durant aquests mesos, però ara vull centrar-me en el propòsit pel qual vaig tornar a Barcelona (des d'Alemanya), que és el de dedicar més temps a projectes personals i familiars", subratlla.

No obstant això, segons La Vanguardia, el primer fitxatge de Joan Laporta en la seva segona etapa com a president del FC Barcelona deixa el càrrec per discrepàncies en l'acord de patrocini amb Spotify.

I és que la seva marxa es produeix en les hores prèvies al fet que s'oficialitzi l'anunci de Spotify com a principal patrocinador del club a canvi d'uns 280 milions d'euros en tres anys.