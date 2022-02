El català Marc Márquez ha assenyalat en la presentació de l'equip Repsol Honda que el seu objectiu per a la temporada és "lluitar pel títol" en el Mundial de MotoGP.

"És clar que les meves declaracions i la meva intenció de lluitar pel títol és perquè qualsevol persona ha d'estar convençuda del seu objectiu però també ser realista".

"No em veig encara fent una carrera com la de Jerez per remuntar des de l'últim fins al segon lloc, però haig d'anar convençut amb mi mateix i amb l'equip, si bé soc conscient que serà difícil arribar i arrasar, no és el moment i tampoc és el moment àlgid amb la moto", ha reconegut Marc Márquez en la seva entrevista telemàtica amb els mitjans de comunicació.

"Fa dues setmanes pràcticament que he començat a anar amb moto i ja he anat ràpid a una volta, però ràpid amb la diversió damunt de la moto ja és un altre punt diferent i això s'aconsegueix amb moltes voltes en la moto i adaptant el meu estil a ella", explica el pilot de Repsol Honda, qui recalca que està "content i feliç i això és important en una temporada que serà de resistència i en la qual no cal despistar-se amb els rivals, perquè ells saben que no estic en el meu millor moment".

Márquez ha recordat que des que està a Honda "no hi havia hagut un canvi tan gran en la moto en general, és cert que va haver-hi motors nous, evolucions, però no canvis tan grans, i en estar pràcticament un any fos i el segon, el 2021, que em va costar una mica més però vam poder guanyar carreres, hi ha hagut un canvi gran en la moto i s'ha produït durant el pitjor moment de la meva carrera esportiva, per això necessitem tornar a volar, enlairar enguany al més aviat possible, que és l'objectiu".

"Hi ha molta feina per fer, en el personal, físicament per a continuar treballant, i després amb la moto, encara que de moment no he tocat massa coses en la moto, però ja tenim dues o tres idees per a fer en la moto i des de Mandalika començarem a portar la moto al meu terreny", afirma el pilot de Repsol Honda.

"A Malàisia vam ser ràpids quan estrenyem, però no sortia fàcil, és una cosa normal després de tant de temps, però cal continuar treballant i arribarà el nostre moment", assegura convençut Marc Márquez.

L'exemple de Nadal

Una vegada més Marc Márquez va recordar el moment de l'èpica victòria de Rafael Nadal a l'Open d'Austràlia en ressaltar que "l'exemple de Nadal és el somiat per qualsevol esportista que ha passat per un mal moment, però es compten amb els dits d'una mà els esportistes que l'han aconseguit, però em va motivar molt la victòria de Nadal i com va acabar".

"Avui dia, si hi hagués una carrera demà, no estaria per a aconseguir una victòria, encara que l'any és molt llarg, hi ha moltes condicions i molts factors als quals enfrontar-nos i tenim clar que cal fer un any de menys més, sense pauses, perquè les carreres van passant i començarem a lluitar pels nostres objectius des de Catar, a lluitar pels primers llocs per a anar sumant i recórrer el campionat de la millor manera que podem", insisteix el vuit vegades campió del món de motociclisme.

Quant a l'evolució de la nova Repsol Honda, Marc Márquez ha manifestat que els enginyers d'Honda s'han fonamentat "una mica més en el comentari de tots, tots anàvem en el mateix sentit i en una fàbrica gran com Honda fins que no hi ha sequera de resultats no hi ha un gran canvi; fins al moment es feien evolucions i es guanyaven títols i l'any passat no era la millor moto però vaig guanyar tres carreres i s'acabava al davant, però quan cal pensar en el campionat amb consistència es busca un canvi gran i tots els pilots teníem el mateix comentari en aquest sentit".

"Des del principi a la moto d'enguany li hem vist potencial i ara cada pilot ha d'avançar en el seu camí i amb el seu equip, tots dins del paraigua d'Honda, per a portar el prototip al seu millor terreny. És el que s'intentarà fer, ja que és una moto que té potencial i quan vam voler ser ràpids ho vam ser, però ara cadascun ha de prioritzar en els seus aspectes més personals", insisteix Márquez, que compleix deu anys com a pilot de la fàbrica de les motos amb l'Ala Daurada pintada en els seus dipòsits de combustible.

"Per a mi, la clau dels deu anys en Honda, el punt número u, són els resultats, ells em mantenen perquè soc el número u per a ells i a partir dels resultats es crea un vincle emocional i de confiança, que és difícil de trobar en un altre equip. És clar que quan portes tant anys en el mateix equip és diferent la relació i també el respecte que existeix, que és molt important", diu sobre aquest tema Marc Márquez.

"Amb aquesta relació no es carrega tot ni amb l'equip ni amb els pilots, una mica es cobreixen l'esquena dels teus amics i aquesta crec que és la millor relació dins d'un equip, i és la que hem aconseguit. A més, la incorporació d'Alberto Puig va ajudar molt en l'estructuració de l'equip per a intentar tornar a guanyar un mundial", ha manifestat el pilot de Repsol Honda.