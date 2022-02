El Basket Saragossa ha anunciat avui que el gironí Pep Cargol deixa el càrrec de director esportiu que ha ostentat en les darreres últimes quatre temporades. Cargol, nascut a Sant Joan de les Abadesses i exjugador del Valvi i Reial Madrid, acaba d'aquesta manera la seva relació professional amb el conjunt aragonès que va arrencar el 2014 primer com a entrenador ajudant, després com a primer entrenador i, finalment, com a director esportiu.

El relleu a la direcció esportiva l'ocuparà el valencià Toni Muedra. El club, per mitjà d'un comunicat, ha desitjat al gironí sort en el seu futur professional i el considerarà "sempre" un home de "la nostra casa".