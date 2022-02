El XI Premi d’Orientació de la Comunitat Valenciana Villa d’Ibi, puntuable per a la World Ranking Event, la Federació Internacional, va servir com a punt de partida de la Lliga Espanyola d’Orientació per aquesta temporada 2022. Hi va participar el Cat-O, que va aconseguir victòries en cinc categories, masculines i femenines: Guinedell Faja (F16), Alba Trabal (F21), Marta Bruns (F35), Rose Kowalski (F40) i Ernest Pou (M16). Amb aquests resultats, l’equip català aconseguia una meritòria tercera posició amb 2.065,21 punts, només superat pel COMA de Màlaga (2.069,34) i el CE Colivenc (2.454,17). El cap de setmana del 19 i 20 de febrer, torn per a la segona jornada de la Divisió d’Honor. Serà amb el Maximus O-Meeting d’Àvila.