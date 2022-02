El Barça ha imposat la llei del més fort a Zubieta, després d'imposar-se amb claredat a la Reial Societat, per 1-9, en un partit de la Lliga Iberdrola que va ser ajornat.

El líder de la Primera Iberdrola no ha donat opció al seu màxim rival i, després d'una primera part en la qual les txuri urdin han mantingut el tipus, han sentenciat a la segona deixant patent la diferència existent entre tots dos equips.

El Barça ha portat la batuta de la trobada davant una Reial que ha volgut la pilota, però no ha pogut retenir-lo al seu poder davant la pressió de l'equip de Giráldez, que en tot moment ha fet molta sensació de perill.

Adriana ha desviat al travesser una rematada de Martens als set minuts en el que ha estat el preludi del primer gol visitant, una acció en la qual Alexia i Patri han aconseguit la pilota a l'àrea petita, i que ha acabat als peus d'Oshoala, que ha rematat al fons de la xarxa.

El gol ha esperonat a una Reial que ha aconseguit trepitjar l'àrea barcelonista en dues ocasions.

En la primera, Franssi ha rematat perquè Cata detingués el seu tret i, en la segona, el llançament de Gemma ha sortir al costat del pal.

han sigut els millors minuts de les de Natalia Arroyo, que si bé han aconseguit encadenar bones seqüències de passada, han vist també com el Barça posava la por en el cos gairebé en cada arribada. Així, el travesser ha evitat fins a tres ocasions el punt culer.

En els minuts finals de la primera part de nou Franssi i Gemma han tornar a comprometre a la portera Cata, però quan semblava que tots dos equips arribarien al descans amb el mínim avantatge del Barça, Patri li ha robat la cartera a Vanegas en la sortida de la pilota i ha deixat sola a Oshoala, que no ha perdonat el 0-2.

La segona part ha començat amb una ocasió per l'acabada d'incorporar Amaiur i amb un gol anul·lat a Oshoala per falta de la davantera nigeriana sobre la meta Adriana, que ha hagut de ser atesa per una forta trepitjada en el seu turmell esquerre.

La Reial ha buscat inquietar al Barça a la contra aprofitant la velocitat i potència d'Amaiur, però la realitat ha acabat imposant-se de manera contundent amb tres gls en tot just sis minuts obra de Rolfö, Paredes i Martens.

Aquests tres gols han fet fallar la resistència d'una Reial que a la mitja hora final ha acabat encaixant una dura golejada que certifica la diferència avui dia existent entre el primer i segon classificat de la Primera Iberdrola.