El Casademont Saragossa va anunciat la destitució del seu director esportiu, Pep Cargol, després de tres temporades i mitja al càrrec. El gironí va ser-ho tot al club, ja abans d’arribar-hi com a director esportiu el 2018. Cargol va començar com a jugador, entrenador d’equips inferiors, entrenador ajudant, entrenador i, finalment, director esportiu.

Com a jugador va recalar al conjunt aragonès l’any 2002 retirant-se a Saragossa sent-ne capità i després va formar part de l’estructura del club. Lesions, diversos canvis de jugadors i el baix rendiment d’alguns dels quals van suposar un particular viacrucis que van convertir l’equip en un exemple d’irregularitat amb derrotes estrepitoses i triomfs de mèrit, encara que més desfetes que celebracions. Això, afegit a l’eliminació a la primera ronda de la Copa Europa, en la qual l’objectiu era ser campió, van provocar que el club decidís prescindir dels serveis de Cargol. El seu substitut serà el valencià Toni Muedra. El club, per mitjà d’un comunicat, va desitjar al gironí sort en el seu futur professional i el considerarà «sempre» un home de «casa nostra».