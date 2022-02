El Bàsquet Girona ha tornat a demostrar que aquesta temporada és capaç del millor i del pitjor. Després de tocar fons amb les derrotes de Lleida i amb l'Alacant, i amb Marc Gasol lesionat, ha arribat una reacció espectacular. Avui a Oviedo s'ha sumat la tercera victòria seguida després de les aconseguides al Prat i a casa contra el TAU Castelló. I això que malgrat la reaparició testimonial de Schaftenaar, Sargatal ha mantingut la baixa del president (que al descans, i en la transmissió que feia el club, ha afirmat que està treballant per escurçar el termini pel retorn i que "cada dia és més a prop") i també la de Fjellerup, que no podia jugar perquè encara no havia arribat a l'equip quan inicialment estava programat el partit amb els asturians. A falta de Gasol, però, qui ha fet el partit de la seva vida ha sigut Jaume Sorolla (21 punts, 4 rebots), ben secundat per Sàbat (18).

Els gironins han fet una magnífica posada en escena a Oviedo. De nou a partir de la defensa, com havia passat en el partit contra el TAU Castelló i en la primera part al Prat, el Girona ha anat sempre per davant en el marcador. De seguida, a més a més, l'equip de Jordi Sargatal s'ha vist amb avantatges relativament còmodes. Un triple de Sàbat situava el 6-17, i tot seguit Delgado feia el 6-19. El primer parcial s'ha tancat dominant de 13 (10-23). Sorolla, Jawara i Delgado contenien molt bé els pivots locals. A l'inici del segon quart la diferència ja ha arribat als 16 (12-28, després d'una cistella de Stürup). Al Girona li entrava tot, i en canvi, als locals, res. Un triple de Meana a 3.12 ha reduït una mica la diferència (22-34), i els tirs lliures d'Arteaga han situat l'Oviedo a 10 (24-34). Schaftenaar, que reapareixia després d'unes molèsties, ha fet un triple pel 25-38. S'ha arribat al descans amb 11 punts d'avantatge (27-38). Un parcial de sortida de 0-7 a l'inici de la segona part ha disparat l'avantatge fins els 18 punts (27-45) i ha obligat al tècnic de l'Oviedo a demanar temps mort. De poc ha servit perquè després d'uns minuts marcats pel desencert, entre un triple de Vila i una contra de Vecvagars el Girona se n'ha anat de 20 a 3:30 (32-52). La màxima diferència (23) ha arribat al final del parcial amb un triple de Sevillano (36-59). L'Oviedo es veia absolutament superat per tots costats. Aquesta vegada el Girona no ha permés cap mena de possibilitat de reacció i en el darrer quart ha fet el que ha volgut. Sàbat ha fet el 39-69, que donava un avantatge de 30 als seus, a 7:17 pel final del partit, un marge que a menys de cinc minuts era de 32 (43-75). I encara faltava el triple de Franch i una cistella de dos que marcaven el 43-80, un domini de 37. El parcial del quart era de 7-21. Al final el Girona ha guanyat de 34 (46-80) amb un triple final del local Lobaco.