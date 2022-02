Tot es manté igual a la Federació Espanyola de Rem després de la polèmica moció de censura que ha acollit avui la sala de socis del Club Natació Banyoles. Asunción Loriente continuarà al capdavant de l'organisme després que el procediment, presentat per José Agustín Gómez-Raggio, no hagi prosperat.

Un candidat que s'ha guanyat l'animadversió del Comitè Olímpic Espanyol (COE) i també del Consell Superior d'Esports (CSD), que advertien del risc de deixar el càrrec en mans de l'advocat, amb passat a Ciutadans i esquitxat per una sèrie de tuits que han aixecat molta polseguera. "Xinesos, fills de la grandíssima puta" és algun dels molts escrits que s'hi podien llegir a les xarxes socials, on el propi Gómez-Raggio s'ha definit com a feixista, demanant el tancament de totes les mesquites a Espanya i l'atac de la població xinesa per culpa del coronavirus.

Necessitava comptar amb un mínim de 39 vots a favor dels membres de l'Assamblea. És a dir, la meitat més un. Però s'ha quedat amb el suport de només 37 persones. 32 hi van votar en contra i, a més, es van comptabilitzar dues abstencions.

🚣🏻@asuncionloriente continúa como presidente de la FER, tras no salir adelante la moción de censura hoy



🎙"Ha imperado el sentido común. Vamos a intentar recuperar a quien hemos perdido. El camino a seguir lo tenemos que marcar entre todos para crecer y sumar".#Remo #RemoEsp — Fed.Española de Remo (@fed_esp_remo) 9 de febrero de 2022

Un cop conegut el resultat, Loriente explicava que havia "imperat el sentit comú" i que se sentia "realment satisfeta" amb com havien anat les coses. Això sí, la satisfacció no era màxima. "No estic al cent per cent contenta perquè si passen aquestes coses vol dir que tot el món no està satisfet i que hi ha moltes coses extraesportives que, a partir d'ara, hem de començar a solucionar".