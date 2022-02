El que semblava més complicat ja s’ha aconseguit. El Bàsquet Girona també pot guanyar sense que Marc Gasol hi sigui a la pista i ho ha demostrat en els dos darrers partits amb els triomfs davant el Prat (85-89) i el TAU Castelló (66-61). Contra els de la Plana, a més, va ser amb èpica després de decidir-se a l’últim parcial, la qual cosa confirma el moment de confiança dels de Jordi Sargatal. Els gironins tenen arguments suficients per començar a mirar cap amunt. Ara mateix se situen a la 14a posició amb 24 punts, els mateixos que el Palència i el Juaristi, però en poden ser més si avui s’imposen a la pista de l’Oviedo (20.30 h) en un duel que s’ha hagut d’ajornar dues vegades per culpa del coronavirus. A part del que recuperaran aquest vespre, encara tindran pendent el partit amb el Melilla aquest diumenge i el Juaristi previst pel 23 de març.

Els canvis al calendari han fet que el Bàsquet Girona hagi d’afrontar 3 partits en vuit dies, encara que la dinàmica de l’equip convida a l’optimisme. «Estem animats i, malgrat la dificultat d’haver jugat un partit intens diumenge, hem pogut recuperar energies. Confiem seguir amb la línia de treball i de joc que estem mostrant. Sobretot, volem continuar sent consistents i sòlids durant 40 minuts contra un molt bon rival», va explicar ahir Sargatal. El tècnic considera que «hem de ser conscients dels alts i baixos que hem tingut»: «No podem refiar-nos de les dues victòries seguides, però ens poden ajudar. Hem de ser conscients de la dificultat de la lliga, estant molt concentrats amb la feina que fem».

Sargatal recupera Olaf Schaftenaar després de perdre’l dos partits, però segueix tenint la baixa de Gasol. El pivot encara no s’ha recuperat dels problemes físics. Tampoc podrà comptar amb Maxi Fjellerup perquè encara no s’havia incorporat al Bàsquet Girona quan s’havia de jugar el partit davant l’Oviedo i, per tant, és una baixa sensible. «No ens condiciona, però està clar que en Maxi ens ha donat un plus d’energia. Espero que no es noti i no el trobem a faltar perquè la resta estarà a punt per donar un pas endavant. L’equip ha de ser sòlid», va dir. En aquest sentit, tornarà a prevaler el treball defensiu. «Ha sigut la insígnia durant bona part de la temporada i és el que ha d’ajudar-nos a tenir un punt de confiança en atac. Si tenim solidesa defensiva, després ens sortiran més bé les coses al davant», va assegurar.

Després d’unes jornades força irregulars per la Covid, l’Oviedo busca reprendre el rumb que va portar-lo a situar-se a la part noble de la taula. «És un equip molt intens, que juga molt bé a bàsquet. Té Arteaga, que genera molt joc, i Kabasélé, molt poderós físicament. Haurem d’estar atents i treballar bé tant el rebot com les segones opcions. També haurem de fixar-nos en Kamba, que té capacitat en l’u contra u, i Mcdonnell amb tir», va explicar. Tot i que per a l’entrenador del Bàsquet Girona, el jugador rival «més perillós» és Jeff Xavier, l’anotador. D’altra banda, avui es disputaran quatre partits més de LEB Or malgrat no haver-hi jornada. Es tracta dels duels ajornats Guipúscoa-Estudiantes, Valladolid-Almansa, Castelló-Corunya i Osca-Melilla.