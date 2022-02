La Unió Esportiva Sarrià té coll avall que jugarà la fase per la permanència i allà vol que també hi caigui l’Eivissa, que no ho té fet i encara té opcions de salvar-se. Un i altre equip es veuen avui les cares al pavelló de la UES en un partit que es va ajornar a mitjan gener i que li pot servir a l’equip de Josep Espar per sumar dos punts més de cara a la segona part de la competició, sempre que es trobin amb els balears, ara mateix sisens a la classificació. Encara sense públic a les graderies per culpa d’una sanció que fa temps que s’arrossega (sí que n’hi haurà dissabte contra el Barça B), l’equip de casa tindrà la baixa del lesionat Adrià Serrano i segurament també de Guillem Torres, que acaba de ser pare.