El Barça va anunciar ahir per sorpresa la dimissió del director executiu Ferran Reverter, després que el CEO ho comuniqués al matí al president Joan Laporta. El club va al·ludir raons personals i familiars i va desvincula la seva renúncia a divergències amb l’acord de patrocini d’Spotify, el qual no s’ha fet encara oficial, encara que podria haver estat un catalitzador.

Fonts barcelonistes indiquen que les tensions entre Laporta i Reverter s’han fet evidents darrerament per la manera de gestionar el club, en particular des que el president s’ha vist alliberat de les cadenes dels avals. Existeix un Laporta abans i un altre després. El d’ara és més presidencialista, sustentat en la seva irresistible personalitat, un entorn cada vegada més pròxim i també més complaent amb els seus deutes emocionals. En aquest sentit, Reverter va lamentar-se en les últimes setmanes internament de diferents aspectes de la manera de gestionar l’entitat, en particular de la contractació de diferents executius, molts d’ells pròxims a directius i no avalats per ell, sobretot en l’àrea comercial. Per exemple, Holger Bittner, que s’ha incorporat com a responsable de projectes i que arriba procedent d’Aqipa Ibèrica, de la qual el vicepresident primer, Rafa Yuste, és soci-fundador. Per això recentment ja havia deixat entreveure la seva disposició a marxar.

L’últim element de col·lisió podrien haver estat els retocs finals en l’acord amb Spotify, que es van modificar sense ser consultat. Al damunt de les espatlles de Reverter carregava la gestió diària del club i, de fet, la setmana passada va estar de viatge pels EUA buscant el millor acord per al finançament de l’Espai Barça de 1.500 milions. Durant aquest viatge es van produir alguns d’aquests canvis amb Spotify que li han sabut greu. Segons fonts del club, Reverter va començar a conèixer que el Barça no és com una empresa com les que estava acostumat quan en plena tasca titànica de sanejament es va veure en l’obligació de censurar a un vicepresident el consum a compte del club de dues ampolles de vi de 350 euros cadascuna a l’stage d’Alemanya. Però les discrepàncies, en general, van ser de major importància, com per exemple la relació amb CVC i la Superlliga.

Reverter, que en principi seguirà al càrrec fins a trobar un substitut, va ser nomenat oficialment CEO del Barça l’1 de juliol de 2021 en lloc d’Òscar Grau i durant aquests mesos ha liderat el projecte de transformació del club i el Pla Estratègic 2021-2026. La seva sortida és tot un cop per a la reconstrucció en marxa després del període de Josep Maria Bartomeu. Laporta ha comptat al llarg de les seves dues presidències amb tres directors generals i dos d’ells se li han anat per discrepàncies amb ell. La primera va ser Anna Xicoy, que va dimitir en el 2008 i va ser reemplaçada per Joan Oliver. I ara Reverter, que ha durat només vuit mesos al càrrec.

«Fa gairebé un any vaig decidir deixar Alemanya i tornar a Barcelona per motius familiars i poc després vaig acceptar el repte que em va oferir el president Joan Laporta de dirigir l’àrea executiva del Club. Aquests mesos han estat apassionants i agraeixo al president la seva confiança i, especialment, el seu entusiasme i capacitat de lideratge perquè el FC Barcelona compti en aquests moments amb un equip directiu de primer nivell capaç de tornar a posicionar el Barça com a líder mundial». «Personalment -afegia l’executiu- he posat un gran esforç i dedicació durant aquests mesos, però ara vull centrar-me en el propòsit pel qual vaig tornar a Barcelona, que és dedicar més temps a projectes personals i familiars», va declarar Ferran Reverter en el seu comunicat.