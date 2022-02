El defensa brasiler Dani Alves, futbolista del Barcelona, va ser ahir sancionat amb dos partits de suspensió pel Comitè de Competició de la Federació Espanyola de Futbol (RFEF). Alves, autor d’un dels quatre gols en la victòria del seu equip contra l’Atlètic de Madrid el passat diumenge (4-2), va ser expulsat amb targeta vermella directa per una entrada per darrere al belga Yannick Carrasco. D’aquesta manera, no podrà jugar aquest cap de setmana al camp de l’Espanyol, ni tampoc estarà a disposició del tècnic, Xavi Hernández, per rebre l’Athletic Club al Camp Nou en la propera jornada.