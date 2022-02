El Betis va guanyar al camp del Rayo (1-2) en l’anada de la primera semifinal de la Copa del Rei. Els locals, amb la moral de disputar la primera semifinal de Copa de la seva història, van sortir endollats i al minut 5 ja s’havien avançat amb una diana obra d’Álvaro García. Però El conjunt dirigit per Manuel Pellegrini va ser capaç de capgirar la diana matinera local, amb els gols de Borja Iglesias, al minut 26 i de William Carvalho, al 68, que van fer possible el triomf del conjunt andalús que, així, agafa avantatge per ser a la final del torneig del KO. Per fer-ho, haurà de fer bo aquest 1-2 del partit d’anada en el duel que es jugarà al Benito Villamarín el pròxim 3 de març. Per altra banda, aquesta nit (21:30h/Telecinco.) Athletic Club i València es veuran les cares en l’altre semifinal.