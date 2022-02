Quan semblava que la baixa per lesió de Marc Gasol havia deixat l’equip en depressió, el Bàsquet Girona ha fet un pas endavant i ja duu tres triomfs seguits. El d’ahir a Oviedo, a més, majúscul, sense cap però, ni les baixes dels locals, perquè Sargatal tampoc va poder comptar amb el pivot i president ni amb l’argentí Fjellerup, dos puntals. A falta de Gasol va aparèixer Sorolla. Amb 21 punts (100% en tirs de camp) i 4 rebots va liderar els gironins en atac i també en defensa, i secundat per un Albert Sàbat en estat de gràcia, tot va ser encara més fàcil. A més no hi va haver alts i baixos com a la pista del Prat, on a punt van estar els gironins de malaguanyar 22 punts d’avantatge. Ahir quan l’equip va olorar sang no va baixar les revolucions i al darrer quart va arribar a guanyar de 37 davant d’un rival que no sabia com posar-s’hi.

Sempre van tenir el partit dominat, els homes de Sargatal. Els gironins van protagonitzar una magnífica posada en escena a Oviedo. De nou a partir de la defensa, com havia passat en el partit contra el TAU Castelló i en la primera part al Prat, el Girona va anar sempre per davant en el marcador. De seguida, a més a més, l’equip es va veure amb avantatges relativament còmodes. Un triple de Sàbat situava el 6-17, i tot seguit Delgado feia el 6-19. El primer parcial es va tancar dominant de 13 (10-23). La tònica es va mantenir al segon quart per arribar al descans 11 amunt (27-38). Tot i la reacció dels locals el joc interior funcionava i podia frenar els líders de l’Oviedo com Arteaga o Kamba. No hi va haver res que fes perillar el triomf a la segona part. Al contrari, el Girona va anar a sentenciar per la via ràpida, fent-li saber als asturians que no tindrien cap opció. El ruixat va ser monumental. Un parcial de sortida de 0-7 a l’inici del tercer quart va disparar l’avantatge fins els 18 punts (27-45) i va obligar al tècnic de l’Oviedo a demanar temps mort. De poc va servir perquè després d’uns minuts marcats pel desencert, entre un triple de Vila i una contra de Vecvagars el Girona se’n va anar de 20 a 3:30 (32-52). La màxima diferència (23) va arribar al final del parcial amb un triple de Sevillano (36-59). L’Oviedo es veia absolutament superat per tots costats. I encara li havia d’arribar el pitjor. Sàbat va fer el 39-69, que donava un avantatge de 30 als seus, a 7:17 pel final del partit, un marge que a menys de cinc minuts era de 32 (43-75). I encara faltava el triple de Franch i una cistella de dos que marcaven el 43-80, un domini de 37. El parcial del quart era de 7-21. Al final el Girona va guanyar de 34 (46-80) amb un triple final del local Lobaco.