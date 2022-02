A punt. Ben a prop va tenir la victòria el Sarrià davant l’Eivissa, però al final es va haver de conformar amb un empat (29-29) després d’una remuntada espectacular en la segona meitat. És un empat, però, agredolç, perquè el conjunt dirigit per Josep Espar va tenir un últim atac quan faltaven 25 segons per guanyar el partit. Va ser en aquell moment que Guillem Lozano, que va ser el màxim anotador del partit amb 13 gols, se li va escapar la pilota i l’ofensiva va quedar en res. Va quedar, llavors, un últim intent a l’equip visitat que, per sort, va acabar amb un llançament desviat de Sancho. La UES havia fet el més difícil. De veure’s cinc gols per sota en l’equador de la segona meitat, a estar a punt de guanyar. Lozano havia mantingut en vida als gironins amb els seus gols en la primera meitat, quan l’equip no estava fi en atac ni en defensa i es va veure contra les cordes (13-17) contra un rival amb el qual, pràcticament segur, s’arrossegarà el resultat de cara a la segona fase.

L’heroi en la segona meitat va ser Aleix Biosca, que amb les seves aturades va fer que l’equip es mantingués sempre a dins el partit, fins que van trobar més espais en atac i es van tancar en defensa per arribar a un desenllaç igualtat. La llàstima és que amb el pavelló ple, hagués estat tot una olla a pressió quan l’entrenador visitant va demanar temps mort (22-25). El públic ajuda -i tornarà dissabte contra el Barça B-, però ahir la UES va saber reaccionar en els instants finals per aconseguir un empat de molt de mèrit, sense l’escalfor de la seva gent. Un punt, potser, que haguessin pogut ser dos si s’hagués gestionat millor l’últim atac. Tanmateix, és una injecció de moral molt clara de cara a la segona fase, on hi haurà en joc salvar la categoria de Plata.