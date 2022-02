A Sorolla li entrava tot, Sàbat feia de les seves des de la zona de triple i Èric Vila monopolitzava el rebot defensiu. Ni rastre de Fjellerup, tampoc de Marc Gasol. Dos jugadors diferencials a la categoria, sobretot el segon. Baixes importants a la pista de l’Oviedo, però tot i així res que impedís que el Bàsquet Girona guanyés per 34 punts de diferència: 46-80. La tercera victòria consecutiva d’un equip irregular, però que s’ha retrobat a temps i torna a mirar cap amunt. És encara tretzè amb un balanç negatiu (8-10) tot i que les últimes actuacions, i sobretot els resultats més recents, conviden a l’optimisme. El vestidor ha sabut sobreposar-se a la baixa de Gasol, indispensable per donar un salt de qualitat, però de qui ha quedat clar que tampoc és imprescindible per guanyar partits a la LEB Or. Ara bé, el seu retorn és una notícia que s’espera amb ganes a Fontajau. De portes cap a dins i també a fora perquè l’afició té ganes de veure en acció a la seva estrella.

Oviedo 46-80 Bàsquet Girona: Exhibició en atac i defensa Quan tornarà? És la pregunta del milió. Ben poques pistes s’han donat fins ara, tot i que la lesió que va patir al bessó i que va fer que només aguantés tres minuts a la pista del Força Lleida, va camí de desaparèixer del tot. Al Barris Nord, tot i saber que arrossegava problemes físics, va intentar jugar sense massa èxit. Va veure la derrota de l’equip (86-65) des de la banqueta, vestit de curt. També es va quedar sense participar en la desfeta amb l’Alacant (75-94). Ajornat el duel següent contra el Juaristi i sense reaparèixer a la pista del Prat (allà sí que es va guanyar, tot i patir: 85-89), la intenció era que Gasol tornés la setmana passada coincidint amb la visita del TAU Castelló a Fontajau. Els dies previs va calçar-se les sabatilles i va saltar al parquet, tot decidit a provar-se. Les sensacions eren positives, però se’n va haver de desdir. S’aplaçava el retorn. Malgrat tot, el Bàsquet Girona se’n va sortir en un final ajustat (66-61). La reaparició tampoc va ser a Oviedo, aquest últim dimecres, de nou amb alegria final. La propera oportunitat, aquest diumenge 13 de febrer tot recuperant el partit ajornat amb el Melilla. Gasol treballa per ser-hi i si el cos el respecta i l’evolució és positiva, tornarà a tenir minuts.