Amb la salvació cada cop més difícil i una motxilla feixuga de cinc jornades sense guanyar, el Costa Brava visita aquest diumenge el Balompédica Linense amb l’obligació d’abraçar la victòria si no vol complicar-se encara més la vida. Hi podria viatjar amb una cara nova, després que el club blaugrana hagi concretat la incorporació del tossenc Sebas Coris, sense equip des que durant el passat mes de gener va rescindir el contracte que l’unia amb l’Extremadura. En dinàmica de grup des de fa un grapat de dies, perquè s’entrenava sota les ordres d’Òscar Álvarez i al costat dels seus nous companys, la intenció és accelerar tota la paperassa perquè es produeixi la seva alta federativa el més aviat possible i pugui viatjar aquest cap de setmana.

Ho faci o no, Coris se suma a la causa i es converteix en un dels molts fitxatges del Costa Brava en aquest mercat d’hivern, on l’equip ha patit una veritable transformació. Camí dels 29 anys, té experiència a la Segona Divisió, categoria que va tastar gràcies al Girona, abans també de vestir les samarretes d’altres clubs com l’Osasuna, Gimnàstic i Oviedo. Les lesions li han fet la guitza en les darreres temporades i l’últim curs i mig l’ha viscut a l’Extremadura. La nefasta situació econòmica i esportiva que viu l’equip va fer que negociés la seva sortida durant el mes de gener abans d‘aterrar a Palamós, on espera sentir-se futbolista de nou. No juga un partit des del passat 12 de desembre.