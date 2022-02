Després d’haver fet els deures a Europa tot esperant el desenllaç contra el Landes d’aquí a uns dies, l’activitat es va aturar a Fontajau. Les finestres FIBA s’obrien pels partits de classificació del proper Mundial i les jugadores de l’Spar Girona ho aprofitaven per desconnectar i carregar piles. El grup no es va tornar a trobar fins ahir i ho va fer de nou amb Alfred Julbe al capdavant, ja recuperat després d’haver passat el coronavirus. I també amb Frida Eldebrink, castigada pels problemes físics des del passat mes de desembre. La jugadora sueca ja té l’alta mèdica, treballa amb normalitat i ara tot dependrà del seu rodatge físic i del criteri del cos tècnic per decidir quan reapareix en competició.

Encara sense les nord-americanes (Gardner, Onyenwere i Burke) ni Mendy, totes elles als seus respectius països i amb permís per reincorporar-se una mica més tard, la resta de les jugadores de l’Uni van treballar ahir a Fontajau. Es tornaran a vestir avui de curt i també demà, per descansar diumenge. La setmana vinent es reprendrà l’activitat amb normalitat perquè dijous, dia 17, torna a haver-hi partit de Lliga Femenina. Serà a la pista del Leganés, un conjunt castigat per una ratxa negativa de fins a set derrotes consecutives. Només tres dies després, derbi amb el Cadí (20 de febrer) i el dia 23, el cara o creu a l’Eurolliga contra el Landes, també a casa.