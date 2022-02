Com a totes les pistes de LEB Or, dimecres a Oviedo, esperaven en candeletes la visita del Bàsquet Girona per poder veure en directe Marc Gasol. La lesió que arrossega el pivot de Sant Boi li va impedir ser-hi. Tanmateix, ben segur que veient els primers minuts de partit, algun aficionat asturià despistat va pensar-se que Gasol havia viatjat i estava destrossant l’Oviedo amb un encert infal·lible sota la pintura. No, Gasol no hi era i qui brillava amb llum pròpia era Jaume Sorolla. El pivot tortosí, que tenia una mitjana de 6,2 punts per partit fins dimecres, va signar un 10 de 10 en tirs de dos i un d’un en tirs lliures (100% d’encert), que van fer que fes un partit perfecte, arrodonit, és clar, amb la contundent victòria final 46-80.

Els tres primers intents van entrar. Primer una cistella des de cinc metres, després una de sota l’anella i llavors un ganxo. «Avui estic fi», confessa Sorolla que va pensar. Tenia el canell calent. «Me l’anaven passant i les anava entrant. Vaig fer un parell de ganxos més i amb cinc minuts ja duia 10 punts. «Entren totes», es deia. El nivell defensiu i ofensiu dels seus companys acompanyava i, tot i que Sorolla va afluixar una mica el ritme, al final va acabar el partit amb 21 punts i 23 de valoració. Sorolla no havia signat mai com a professional una actuació tan sublim. «Sí que recordo als Estats Units en la meva etapa de formació arribar a fer 24 punts o així en 15 minuts més d’una vegada», detalla. Malgrat que va ser el gran protagonista del triomf a Oviedo, Sorolla es queda amb l’actuació grupal d’un Bàsquet Girona que ja encadena tres victòries, sense Gasol, i que ja pensa a aconseguir la quarta demà contra el Melilla a Fontajau (18:00h). «No s’havia vist mai deixar un equip com l’Oviedo a 46 punts a la seva pista. Vam ser una autèntica pinya en defensa. Tots robàvem, pressionàvem, corríem. Fins i tot jo defensava el seu base», explica. És per això que fa especial incisió en el valor grupal del triomf. «La victòria no va ser tant pel que vaig fer ofensivament sinó per la feina defensiva de tot l’equip».

El pivot reconeix que potser encara no s’havia vist la seva millor versió perquè s’estrenava a la categoria. «Venia de LEB Plata, on els pivots són més alts i prims. Ara, és molt diferent i hi ha més contrast. T’hi has d’acostumar». Sorolla reconeix que la posició està molt ben coberta amb Gasol, Jawara i Delgado. En aquest sentit, el tortosí detalla que els entrenaments de Gasol són «un espectacle». «Cada dia fa 20 punts i no dóna cap mena de peixet. Intentem frenar-lo i mirar que en faci menys, però llavors en fa 18». Sorolla confessa que de Gasol n’ha après, sobretot, «la comunicació». «Acabo els partits afònic. El pivot sempre és l’últim jugador, com el porter al futbol i ha de manar. Cal parlar molt amb els companys per defensar, fintar, ajudar...», diu. El pivot revela que els companys diuen «Marc» a Gasol tot i que «Sevillano que és més bromista, de tant en tant li diu presi».

Les tres victòries consecutives contra Prat, Castelló i Oviedo han desesperat un Bàsquet Girona que, amb Gasol lesionat, semblava enfonsar-se. «Quan es va lesionar vam perdre el referent, però ens vam dir que no podia ser i que havíem de tornar a guanyar. El punt d’inflexió va ser el triomf al Prat, contra un equip que hi va molt i a qui vam superar per caràcter», subratlla. «I tant!» respon quan se li pregunta si s’és a temps del de fer el play-off. «Som només a una victòria», diu.