El Barcelona i Nicolás Laprovittola van obrir la caixa de Pandora als primers minuts del clàssic, versió europea, cosa que els va permetre passejar-se la resta del partit, guanyar per 68-86 i enfonsar en la misèria un Reial Madrid mancat d’energia i confiança, sobretot en atac, al qual a més li va prendre el liderat a la màxima competició continental.

Una actuació per emmarcar la del base argentí, mentre que el Reial Madrid va tornar a tenir una actuació digna del museu dels horrors, del qual sembla que no pot sortir per falta de confiança en el seu joc, en el seu atac i en el seu llançament. I amb una defensa que no mossega com fa unes setmanes. A l’inici del partit, cada atac blaugrana acabava en cistella, i cada ofensiva madridista en pèrdua, error o ni això. El resultat al final del primer quart ho deia tot, 8-28. No van canviar gaire les coses als altres quarts, encara que es va igualar el marcador.