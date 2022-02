Després de la gran victòria de l'Olot a Montilivi la setmana passada contra el Girona B, avui els olotins no han pogut confirmar el resultat al Municipal. En un duel que els ha enfrontat contra la Pobla de Mafumet, els homes entrenats per Albert Carbó han perdut per un contundent 0-4. Tot i això, la primera posició a la Lliga seguirà intacta i es podran refer del cop dur dimecres vinent a Vilatenim contra el Figueres.