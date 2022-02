Amb més antelació que de costum van reunir-se ahir els dos tècnics del derbi a la gespa de Cornellà-El Prat (21 h). Vicente Moreno, l’entrenador de l’Espanyol, va rebre a casa seva a Xavi Hernández, disposat a viure el seu segon gran duel ciutadà des que està al capdavant del Barcelona en tot just tres mesos.

A l’Espanyol li arriba el Barça en el seu pitjor moment de la temporada, incapaç com ha estat de guanyar algun partit de Lliga aquest 2022, la qual cosa ha originat crítiques sobre el mètode de treball de Moreno, encara que està sent defensat per la plantilla.

Quatre derrotes (Elx, Mallorca, a la Copa, Betis i Athletic) delaten la serietat dels problemes blanc-i-blaus.

Mantenir la zona Champions

Xavi, en canvi, s’asseurà demà a Cornellà-El Prat sentint-se equip de la zona Champions després d’haver guanyat la setmana passada l’Atlètic de Madrid al Camp Nou. Més que un triomf va resultar una declaració d’intencions de Xavi perquè l’equip va completar el millor partit des que el tècnic va debutar el passat 20 de novembre, també a l’estadi blaugrana, contra l’Espanyol de Moreno, al qual va guanyar amb un discutit penal que va transformar després Memphis.

En un clima de cordialitat van saludar-se Vicente Moreno i Xavi abans de preparar els últims detalls per a un partit que té molt més valor que el purament simbòlic. Una victòria de l’Espanyol tancaria en el millor escenari possible aquesta crisi que l’ofega des que va començar l’any nou. I un triomf del Barça certificaria que la seva recuperació va de debò, a més de mantenir el lloc entre els quatre primers.