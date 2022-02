El pavelló de la UE Sarrià tornarà a vestir-se de gala per rebre aquest vespre el Barça B (20 h). Habituats a tenir el suport de l’afició com a locals, feia partits de lliga que els de Josep Espar jugaven sense que ningú els animés arran de la sanció imposada pels incidents ocorreguts en el partit contra l’Alacant. Amb l’única excepció del partit de Copa del Rei amb el Bidasoa, del qual quedava exempt, fa més de dos mesos que a la grada no se sent ni una ànima.

Sarrià reobre les seves portes amb un duel d’allò més atractiu contra el filial blaugrana. La visita del líder de la Divisió d’Honor Plata fa que els d’Espar necessitin més que mai el suport de la seva afició. Sobretot, tenint en compte que els sarrianencs tenen el fanalet vermell de la classificació i necessiten recuperar el camí de la victòria després d’una mala ratxa de resultats que, si no trenquen aviat, els pot costar el descens. El Sarrià no guanya des del passat desembre davant el Sant Quirze, mentre que les següents derrotes van decidir-se per un marcador ajustat. Per contra, el Barça B encadena 4 triomfs consecutius. Des del club s’espera comptar amb afluència de públic a la grada en la reobertura del seu pavelló, que pot tenir aforament complert. La Secretària General de l’Esport, Anna Caula, ha confirmat la seva assistència.