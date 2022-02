Avui a la localitat andalusa de La Línea de la Concepción es disputa un duel entre dos equips que arrosseguen dinàmiques similars: el Linense acumula cinc partits sense guanyar; els mateixos que un Costa Brava que comptarà amb la novetat de la recent incorporació, Sebas Coris, procedent de l’Extremadura.

L’últim partit que van jugar els homes entrenats per Òscar Álvarez va ser fa dues setmanes quan van perdre per la mínima (1-0) al camp de l’Atlètic Balears; la jornada passada el duel contra el Vila-real B es va haver d’ajornar per diversos casos de Covid al conjunt castellonenc. «L’equip ve d’una setmana de descans obligada. Ens ha servit per guanyar dies pel que respecta als jugadors lesionats. Al final, crec que ens ha anat bé i hem realitzat una bona setmana d’entrenaments», comentava l’entrenador blaugrana que no podrà comptar amb els lesionats Àlex López de Groot, Marc Manchón i Sergio Gil; i dels sancionats Antonio Romero i Juan Forlín.

Per completar la nòmina de 19 jugadors que viatgen fins a terres andaluses, Álvarez s’ha vist obligat a pescar al filial. Badr, Ibuki i Kevin són els tres jugadors que han completat la convocatòria.