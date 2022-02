L'Espanyol rep el Barcelona avui al RCDE Stadium, un partit amb gran càrrega emocional que els blanc-i-blaus afronten com a antídot per trencar la seva mala dinàmica i els blaugrana esperen confirmar el triomf contra l’Atlètic de Madrid. Davant l'Atlètic, el conjunt de Xavi Hernández es va treure l'espina de no haver guanyat cap equip «gran» en la temporada actual, va entrar a la zona Champions i va demostrar que amb les noves incorporacions té recursos per oferir a partir d'ara un balanç de resultats i un joc molt superior al que va mostrar la primera meitat del curs. Els blanc-i-blaus, en canvi, no guanyen des del passat 31 de desembre a la Lliga. Des de llavors, l'equip ha signat tres derrotes i un empat i és, ara per ara, la segona pitjor ratxa de la temporada pel que fa a resultats i sensacions.

L'única mala notícia per als blaugrana serà la baixa de Dani Alves per sanció; que se suma a les d'Ansu Fati, Sergi Roberto, Clément Lenglet, Samuel Umtiti i Memphis Depay. En canvi, Xavi recupera el central Eric Garcia. De tota manera, la inactivitat d'un mes provoca que no compti amb moltes opcions de ser titular a l'eix defensiu. On Xavi Hernández tindrà més opcions per escollir serà a la zona d'atac. Sergio Busquets, Frenkie de Jong, Gavi, Nico González i Pedri es jugaran les tres posicions al mig del camp. Els altres davanters que es postulen son Adama Traoré, Ferran Torres i Pierre-Emerick Aubameyang. La gran esperança de l'Espanyol per doblegar l'etern rival és el davanter Raúl de Tomás. L'atacant torna a estar disponible després de complir un partit de sanció. El cos tècnic blanc-i-blau, com és habitual, no ha desvetllat detalls del seu plantejament de cara al derbi. De totes maneres, no seria una sorpresa que repetís part de la pissarra tàctica de l'anada al Camp Nou, un duel en què l'Espanyol va signar un notable partit. D'altra banda, l'entrenador, Vicente Moreno, no podrà comptar amb el lateral dret Óscar Gil, sancionat per acumulació de targetes grogues, ni tampoc amb els lesionats Calero i David López.