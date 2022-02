El Figueres va aprofitar la jornada de descans per disputar un amistós a Vilatenim contra el SC YF de la tercera divisió suïssa. A la mitja part el resultat era de 3-2 per als de Moisés Hurtado gràcies al doblet de Maynau i el gol de Carlos Garcia. A la represa els suïssos van capgirar el marcador per acabar guanyant 3-4.