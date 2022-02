Un gran darrer període a nivell defensiu va permetre al GEIEG remuntar el resultat contra el Sant Josep Obrer i aconseguir un triomf -que suposava el quart consecutiu- sofert fins al final.

Només sis punts són els que va encaixar l’equip entrenat per Bernat Vivoles al darrer període. Abans, les grupistes havien anat sempre per davant en el marcador excepte en el tercer quart que es va tancar amb un ajustat 43-42. Cal destacar la feina ofensiva realitzada per la francesa i habitual a l’Spar Girona, Faustine Parra, que va ser capaç d’anotar 20 punts per ajudar al seu equip a guanyar i sumar el quart triomf seguit.