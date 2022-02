Després de tres jornades sense aconseguir sumar els tres punts, el Girona B intentarà trencar aquesta mala dinàmica avui (12.00) al camp del Castelldefels. Un equip que rebrà al filial blanc-i-vermell en onzena posició amb 27 punts; vuit menys que un Girona B que és quart. Per la visita al camp dels barcelonins, el tècnic Àxel Vizuete no podrà comptar amb Èric Monjonell per sanció; ni amb els lesionats Lluc i Fuentes com la setmana passada.