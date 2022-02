Aquesta tarda, el Bàsquet Girona disputarà el seu quart partit en menys de dues setmanes. Els de Jordi Sargatal recuperen el partit de la jornada 15 contra el Melilla (18h), ajornat al seu dia per la Covid-19. Ho fa amb la «moral i confiança» d’haver guanyat els tres últims partits i, a més, haver-ho fet sense el seu jugador estrella, Marc Gasol, ni tampoc sense Maxi Fjellerup, que no estava inscrit quan s’havia de jugar el partit. Tot i així, l’equip arriba amb bona dinàmica i aquesta tarda sortirà «amb la idea de tenir la mateixa energia i mentalitat que en els partits anteriors», explica l’entrenador del conjunt gironí, que ahir afegia que «serà més difícil perquè el cansament acumulat suma, però volem seguir amb la línia de treball dels últims partits».

Els tres triomfs consecutius han reforçat un equip que necessitava guanyar per continuar creient amb la feina del dia a dia. «L’equip ha treballat sempre molt i la feina dóna els seus fruits», destacava Sargatal. De fet, la victòria davant el Prat -la primera de les tres consecutives- «va ser un cop de moral i que ens va reforçar el treball», afirmava el tècnic gironí. Tot i el bon moment però, no s’hi val a badar perquè la zona de descens no és massa lluny. A més, avui visita Fontajau un rival directe com el Melilla, que té les mateixes victòries que els gironins a la classificació, però també un partit menys.

«Melilla té una plantilla molt compensada», deia Sargatal en la prèvia del duel i, sobretot, és un equip «molt perillós en situacions de joc sense pilota i en el joc directe». Gaizka Maiza i Nikola Rakocevic són els puntals del conjunt dirigit per Arturo Álvarez en el joc exterior, mentre que a dins la pintura Alejandro Maizara i Amaury Gorgemans poden castigar de valent si s’hi posen. Això, sense oblidar Àlex Llorca, que l’any passat va vestir la samarreta del Bàsquet Girona i que segur que «tornarà a Fontajau amb moltes ganes». A més, el Melilla ve de guanyar a la pista de l’Osca, i això el fa ser encara més perillós, per la qual cosa Sargatal avisa que «haurem d’estar molt bé en defensa per poder competir contra els seus jugadors i el talent ofensiu que tenen».